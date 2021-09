Da Shakespeare a Lillo e Greg: ecco gli ultimi show dell'Estate Romana

Prosegue il cartellone dell’Estate romana 2021. Ecco allora alcuni degli appuntamenti in programma nei prossimi giorni. Al Gigi Proietti Globe Theatre questa sera alle 21 (sabato e domenica alle 18) andrà in scena lo spettacolo Venere e Adone di Shakespeare. Mentre al Teatro Argentina ancora per oggi si terrà lo spettacolo Misericordia, una favola contemporanea sulla fragilità delle donne. Martedì 14 settembre nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica parte, invece, il RomaEuropa Festival con lo spettacolo Möbius della Compagnia XY. E sempre all’Auditorium oggi sarà Motta a far tappa con il suo Semplice Tour 2021.

Nell’Arena esterna del Teatro Tor Bella Monaca, prosegue la rassegna Music Fest con omaggi a Mia Martini, Luigi Tenco e al Teatro Canzone di Gaber-Luporini. Il Teatro dell’Opera di Roma apre la stagione con Notre-Dame de Paris, dal 14 al 19 settembre. E ancora, va avanti la stagione gratuita dei cinema all’aperto alla Casa del Cinema con The king of paparazzi di Giancarlo Scarchilli e Massimo Spano (oggi). Chiuderà, invece, domenica la XXII edizione di Notti di cinema a Piazza Vittorio, con la proiezione a sorpresa di un film della 74ma edizione del Locarno Film Fest.

Due appuntamenti anche per il ciclo Archeologia in Comune: domenica la visita al Ludus Magnus, palestra gladiatoria a servizio del Colosseo, e martedì a Monte Testaccio. Da oggi al 30 ottobre, invece, ogni weekend prosegue Circo Maximo Experience, visita immersiva in realtà aumentata e virtuale. Ce ne è anche per i più piccoli: oggi, alle 17.30, il Teatro del Lido di Ostia presenta lo spettacolo di clown e favole più note. Mentre alle 18.30 al Teatro Biblioteca Quarticciolo è in programma uno spettacolo di burattini e ombre. Domani e domenica, alle 11, tutti al Gigi Proietti Globe Theatre per il ciclo Al Globe con mamma e papà. Infine l’Ostia Antica Festival 2021: da ricordare Valerio Lundini con Il mansplaining spiegato a mia figlia (12, 13, 14 settembre) e il 17 Lillo E Greg “Best of”, raccolta dei cavalli di battaglia della celebre coppia comica.

