Ragazzine di 12 e 13 anni scomparse da Civitavecchia. Le famiglie: «Le abbiamo ritrovate»

Sono state ritrovate le due ragazzine di 12 e 13 anni scomparse in precedenza da Civitavecchia. Le due ragazzine si sarebbero allontanate insieme da casa per spostarsi fuori città.

I loro telefoni sono stati individuati a Roma, ma le giovani sono state poi rintracciate a Sezze, in provincia di Latina. Le famiglie delle due adolescenti avevano lanciato l'allarme e chiesto aiuto a tutto il web, dove hanno condiviso le foto delle ragazzine.

I parenti si sono insospettiti della loro assenza non trovandole in casa e accorgendosi che non rientravano. Immediatamente hanno sporto denuncia e si sono attivate le indagini che hanno fatto in modo di geolocalizzarle a Roma, anche se poi il ritrovamento è avvenuto in provincia di Latina.

Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero state accompagnate presso la caserma dei carabinieri del centro pontino dal genitore di un ragazzo con cui si erano incontrate.

Famigliari e amici delle due ragazze nelle scorse ore avevano pubblicato appelli sui social network, per chiedere a chi le avesse viste di chiamare la polizia. I post sono stati condivisi centinaia di volte fino a quando le giovani non sono state ritrovate.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Agosto 2022, 13:31

