Drone show Natale 2023 Latina: le immagini spettacolari colorano il cielo per Santo Stefano

Per la prima volta a Latina un doppio spettacolo con droni luminosi per il giorno di Santo Stefano. L’iniziativa “Drone Light Show”, inserita in esclusiva nel calendario delle festività natalizie organizzate dal Comune di Latina, è stata condotta il 26 dicembre da Drone Show Italy, una nuova realtà con base a Latina, all’interno dello stadio Francioni in due fasce orarie, la prima con inizio alle 18.30 e la seconda con inizio alle 21.

Le magie di luce saranno visibili da piazzale Prampolini, dalle strade lungo il perimetro del campo sportivo, opportunamente regolamentate da apposita ordinanza di viabilità, e dalle altre zone limitrofe. Lo spettacolo, dai temi natalizi, avrà una durata di dodici minuti. Una flotta di cento droni luminosi disegneranno suggestive immagini in movimento nel cielo.

Ogni drone è infatti dotato di una sorgente luminosa led RGB ad alta efficienza che può tingersi di ogni colore e creare effetti dinamici e stroboscopici. La danza in cielo di droni luminosi è uno spettacolo live di assoluta novità a livello nazionale, mentre in diverse parti del mondo vengono già considerati i fuochi d’artificio del futuro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Dicembre 2023, 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA