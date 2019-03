Ostia, donne aggredite: è caccia al rapinatore seriale incappucciato. Tre colpi in 24 ore

Ostia, torna l'incubo rapine

Aggressione choc a Ostia. Calci, pugni, sputi e le frasi razziali

Villino esploso, morti padre e figlio: oggi nuovo sopralluogo degli investigatori. Si indaga sulle cause

Sorprende al buio ragazze e signore alle spalle per derubarle in modo violento. Agisce sempre incappucciato. C' è anche una, tra le vittime del rapinatore seriale che aggredisce donne sole in strada vicino alle fermate dei mezzi pubblici e della. Si materializza all' improvviso dagli angoli poco illuminati delle vie, le colpisce alla nuca per stordirle per poi impossessarsi della borsetta.ore tra mercoledì e giovedì a cui vanno ne vanno aggiunti molti altri. Tutti contro donne che camminano sole in strada.: avvicinamento, pugno improvviso dietro la testa, minacce e furto di denaro e gioielli. Poi scompare nel nulla.Tra i quaranta ed i cinquant' anni, dal fisico robusto, carnaggione olivastro scuro, questo secondo le vittime l' identikit del malvivente.sono sulle sue tracce ma sembra imprendibile: per questo è scattata una caccia all'uomo senza precedenti in cui sono impiegati polizia e carabinieri. Tutto sembrava esser finito con, il rma invece gli episodi continuano. Il primo scippo violento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in c, dove un uomo - incappucciato appunto - ha colpito una ventenne con un pugno alla nuca, facendole quasi perdere i sensi, per poi portarle via la borsetta. Qualche ora dopo, intorno alle 2, il rapinatore ricompare in, questa volta armato con un corpo contundente con il quale stordisce una vigilessa del comune di Roma, dopo che era scesa da un autobus notturno.La vittima, ferita con un profondo taglio alla testa, si è ritrovata senza la borsa. Poco prima dell'alba, il pericoloso malvivente mette a segno l'ennesimo colpo. Questa volta semina il terrore in. Una ragazza poco più che trentenne, viene trascinata a terra per diversi metri da un uomo che le ha poi strappato via la tracolla con i soldi ed i documenti., ha varie ecchimosi e contusioni su tutto il corpo. In quest'ultimo caso sembra che il rapinatore incappucciato non fosse solo, ma insieme ad una complice che faceva da palo lungo la strada.