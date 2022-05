D'Amato: «Donatori di sangue sono molti ma mai abbastanza, bisogna educare i giovani»

«Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà e di aiuto per chi ne ha urgente bisogno, nonché di profonda responsabilità per il bene della comunità intera. I donatori di sangue sono molti ma mai abbastanza, per questo è importante intercettare e coinvolgere la popolazione giovanile e educarla all'importanza del dono: qualcosa che non toglie nulla a chi lo fa, ma può aggiungere molto a chi lo riceve». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D' Amato, che questa mattina, «in occasione di un'importante raccolta di sangue organizzata da Donatorinati - Advps Onlus, Associazione donatori volontari della Polizia di Stato», ha fatto visita all'Istituto tecnico agrario Emilio Sereni, «su invito del prefetto Matteo Piantedosi, che ringrazio».

«Iniziative come questa, attraverso il gesto di solidarietà della donazione del sangue, mandano un messaggio di speranza e di legalità - spiega D' Amato in un post su Facebook - coinvolgendo i ragazzi in un atto di grande altruismo». Infine, «un profondo ringraziamento alla preside dell'Istituto, Patrizia Marini, per lo straordinario impegno e la passione che riesce a trasmettere ai suoi studenti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 12:07

