Da Simple Minds a Air e Fontaines Dc: pioggia di concerti per il Roma Summer Fest

Calendario ricco e vario, quello del Roma Summer Fest 2024, la rassegna musicale che si terrà alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica da giugno a settembre, quest’anno dedicata al compianto giornalista e critico musicale Ernesto Assante, scomparso improvvisamente lo scorso febbraio. Si esibiranno infatti tanti mostri sacri del pop rock italiano e internazionale, ma anche tante nuove proposte. E avremo anche il folk nostrano. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti: si va da leggende come l'ex-Pink Floyd Nick Mason (con il suo supergruppo Nick Mason’s Saucerful Of Secrets, alle prese con brani dai primi dischi del leggendario gruppo inglese), i Deep Purple e i Simple Minds (doppio appuntamento per Jim Kerr e soci) a classici degli ultimi anni come The National (il via alla kermesse lo daranno loro il 3 giugno), Queens Of The Stone Age e il duo Thom Yorke/Jonny Greenwood dei Radiohead con il loro progetto The Smile, passando per esponenti del filone boy band anni '90 come i Take That (al ritorno alla Cavea dopo cinque anni) e Nick Carter dei Backstreet Boys.

Ma ci sarà spazio anche per sigle più ricercate come gli Slowdive, pionieri del genere shoegaze, e i Fontaines D.C., capofila del nuovo rinascimento post-punk, per il cantautorato di Cat Power (che porta in Italia il live del suo nuovo album dal vivo: "Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert"), James Blake e Glen Hansard, per l'elettronica di Air, che celebreranno i 25 anni dall’uscita dello storico “Moon Safari”, e Fatboy Slim, oltre che naturalmente per la musica italiana di Colapesce Dimartino, Massimo Ranieri, Cristiano De André, Ludovico Einaudi, Ermal Meta e The Kolors.

