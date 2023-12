Covid, Rocca: «Contagi in aumento invito tutti a vaccinarsi»

di Emiliano Pretto

Il Covid si riaffaccia. Per questo la Regione Lazio corre ai ripari lanciando un Open Day dedicato ai vaccini, perché, anche se il virus di oggi non è più quello letale dei primi mesi di pandemia, ammalarsi può rappresentare ancora un pericolo, soprattutto per i più fragili. Non tornerà il bollettino quotidiano dei positivi e dei morti. Ma i dati di monitoraggio settimanale della presenza del virus nella regione Lazio dimostrano, comunque, un aumento dei casi: nella settimana tra il 30 novembre e il 6 dicembre si sono ammalate 7.244 persone, contro le 5.180 della settimana precedente, mentre i decessi sono stati 7. I casi positivi attivi in questi giorni sono circa 43mila. Così, l’invito alla vaccinazione è arrivato direttamente dalla bocca di chi gestisce la sanità regionale, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Il Covid è in leggera ripresa- ha detto il governatore- Invito tutti i cittadini a vaccinarsi e per questo stiamo studiando degli open day per la vaccinazione che dovrebbero partire a breve". In attesa dell’Open Day la sanità del Lazio cerca, intanto, di riorganizzarsi.

