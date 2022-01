La coppia cinese di Wuhan, primi pazienti Covid: «Grati all'Italia che ci ha curati»

«Il pensiero va a tutti coloro che non ce l'hanno fatta, siamo fortunati e grati all'Italia, un casa ospitale che ci ha accolti e curati. Siamo l'inizio di questa storia e speriamo di scrivere tutti insieme la parola fine». Sono queste le parole di una coppia cinese di Wuhan, i primi casi Covid in Italia, che con una lettera ha espresso la propria gratitudine.

Inviata all'Istituto Spallanzani, i due cinesi nella lettera hanno ringraziato i medici e gli operatori. Il messaggio della coppia è stato letto in apertura della cerimonia allo Spallanzani per ricordare il ricovero dei primi casi Covid diagnosticati in Italia, la coppia cinese di Wuhan.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Gennaio 2022, 13:35

