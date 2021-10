Covid nel Lazio, il bollettino di oggi martedì 26 ottobre 2021: 437 nuovi positivi (183 a Roma) e 10 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi martedì 26 ottobre 2021. Oggi nel Lazio «su 10.455 tamponi molecolari e 27.158 tamponi antigenici per un totale di 37.613 tamponi, si registrano 437 nuovi casi positivi (+51), 10 i decessi (+5) comprensivi di alcuni recuperi, 354 i ricoverati (-4), 51 le terapie intensive (+2) e 353 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1 per cento. I casi a Roma città sono a quota 183».Così l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Nel dettaglio le Asl di Roma.

Asl Roma 1: sono 50 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 100 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 33 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 60 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 49 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 48 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nel dettaglio le Asl delle province.

Nelle province si registrano 97 nuovi casi.

Asl di Frosinone: sono 17 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 25 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 31 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 24 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 17:51

