Covid nel Lazio, il bollettino di lunedì 10 gennaio: 9.440 nuovi positivi e 19 vittime

Covid, il bollettino della Regione Lazio di oggi lunedì 10 gennaio 2022: su 17.603 tamponi molecolari e 43.315 tamponi antigenici per un totale di 60.918 tamponi, si registrano 9.440 nuovi casi positivi (-3.388), sono 19 i decessi (+17), 1.518 i ricoverati (+72), 197 le terapie intensive (+3) e +2.151 I guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,4%. I casi a Roma città sono a quota 4.174. Ieri sono state effettuate oltre 52 mila somministrazioni l’83% in piu’ rispetto al target commissariale. «Aumenteremo del 25% gli slot disponibili sia nella fascia 5-11 anni, che nella fascia over 12 anni per i vaccini», ha dichiarato l'assessore regionale Alessio D'Amato.

Asl Roma 1: sono 1.402 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.105 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 667 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 958 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 872 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.709 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.727 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 326 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 835 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 255 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 311 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

«Lazio in zona arancione? Al momento no ma non possiamo escluderlo. Dipende sempre dall'incidenza dei contagi e dalla capacità di vaccinare. Noi» con le somministrazioni «siamo sempre sopra i target nazionali». Lo ha detto l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine della visita presso l'hub vaccinale dell'Auditorium Parco della Musica a Roma, assieme alla Ministra degli Affari Esteri della Germania, Annalena Baerbock, e al presidente Nicola Zingaretti.

