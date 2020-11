Parrucchiere chiuso dalla Polizia: 12 persone in 30 metri quadri, senza mascherine e senza igienizzante

Chiuso un parrucchiere a Roma, in zona Esquilino. All'interno, c'erano dodici persone in meno di 30 metri quadri, le quali stavano violando anche altre misure previste per la limitazione del contagio. Gli agenti della Polizia Locale hanno dovuto quindi far sospendere l'attività per 5 giorni e multare per circa 1000 euro il titolare, un cittadino di nazionalità dominicana di 42 anni.

Leggi anche > Roma, trasporti e rifiuti: è emergenza positivi. In Ama 55 dipendenti contagiati, focolaio sulla metro A

Oltre alla presenza di troppi clienti all'interno del parrucchiere, i poliziotti hanno riscontrato l'assenza dei prodotti igienizzanti ed il mancato uso delle mascherine. A ciò vanno aggiunte ulteriori irregolarità amministrative per le quali è stata inviata segnalazione al municipio di zona. Questo intervento si inserisce in un piano di controlli a tutela della salute pubblica che la Polizia Locale del I Gruppo, diretto da Maurizio Maggi, sta svolgendo in collaborazione con il Commissariato Esquilino della Polizia di Stato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA