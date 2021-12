Cosa fare a Roma sabato 25 dicembre e domenica 26 dicembre 2021

Un weekend all'insegna del Natale, 25 dicembre e 26 dicembre 2021, nonostante i giorni di festa da trascorrere in famiglia, Roma e i suoi dintorni non mancano di offrire opportunità di svago totalmente natalizie. Sono molte infatti le attività all'aperto, ma non mancano gli spettacoli di magia a teatro, o rivisitazioni di film, proiezioni luminose ed immagini sui palazzi del centro, visite particolare nei luoghi simbolo della capitale, assaggi di dolci tipici e della buona musica.

Ecco tutti gli eventi di Roma di sabato 25 dicembre e domenica 26 dicembre 2021

Abracadabra la Notte dei Miracoli

La magia ed i migliori illusionisti di scena al Teatro Ghione dal 26 dicembre 2021 e fino al 9 gennaio. Torna l'attesissimo show internazionale “Abracadabra la Notte dei Miracoli”, un cast stellare con 7 maestri dell'illusione provenienti da tutto il mondo. Cogliere lo stupore negli occhi degli spettatori, scoprire quanto possano accendersi di entusiasmo e meraviglia di fronte a prodigi spettacolari. Sul palco del Teatro Ghione per la prima volta in assoluto in Italia, Alain Simonov, campione russo di manipolazione che combina arti visuali e magia creando atmosfere oniriche. Dall’Argentina il campione del mondo Mario Lopez, capace di rendere magico qualsiasi oggetto gli capiti fra le mani, dalla Francia, Gerald le Guilloux, uno dei più abili illusionisti al mondo per le sue fantastiche apparizioni di colombe, nonché campione di magia di Francia. Con il suo stile brillante e leggero, in grado di rendere ancor più incredibile la sua straordinaria abilità, il campione italiano di magia Lupis. Tra le illusioniste più famose al mondo, Alana, direttamente dalla Germania, che porterà sul palco fascino, eleganza, energia e abilità manipolatoria. Clicca qui per info e biglietti.

Proiezioni nel cuore di Roma

Fino al 6 gennaio, Roma presenterà una serie di proiezioni artistiche che, illuminando con immagini e luci Palazzo Senatorio ed alcuni edifici di piazza Navona, offriranno una straordinaria occasione per ricordare come l’arte rappresenti una risorsa preziosa. Partendo dai disegni dei protagonisti del Rinascimento romano, il viaggio visivo ‘Nascimento. Ispirazione Romana’ proietterà sulla facciata di Palazzo Senatorio le immagini di un modello di città fondato sui concetti dell’armonia, della simmetria e della proporzione. Si muove invece nella prospettiva del legame tra l’intensità delle opere e il valore dell’incontro, il progetto ‘AmoR, che move…’ sulla facciata di palazzo Braschi e di palazzo Pamphilj a piazza Navona, con la proiezione di 14 opere simbolicamente riconducibili ad una natività.

Natale nei Musei

Torna l’appuntamento con il Natale nei Musei, l’abituale offerta del Sistema Musei di Roma Capitale che, anche quest’anno, accoglierà i visitatori con un ricco calendario di attività didattiche, visite guidate, spettacoli, giochi e passeggiate itineranti in programma fino al 9 gennaio. Domenica 26 dicembre, dalle ore 10.00 alle 15.30, si potrà visitare l'ultima ristrutturazione di Villa Torlonia, la Serra Moresca, ispirata all’Alhambra di Granada, i visitatori potranno approfondire gratuitamente la conoscenza della Serra e del contesto in cui è inserita attraverso brevi illustrazioni fornite da operatori didattici presenti negli orari indicati all’interno della Serra e nel giardino retrostante. Sempre domenica 26 dicembre alle ore 15.00, presso Piazza Madonna di Loreto, si potranno visitare (max 25 persone a visita) i Fori Imperiali che rappresentano il luogo ideale per ricostruire spaccati di vita quotidiana della Roma antica. In un percorso a ritroso nel tempo, dal Foro di Traiano al Foro di Cesare, i visitatori saranno accompagnati all’interno dell’area archeologica dove le descrizioni dei luoghi si alterneranno ai racconti sulla quotidianità.

Il film The Snowman con le musiche dal vivo all'Eur

Il 26 dicembre alle 18 al Palazzo dei Congressi un pomeriggio di cinema e musica dedicato ai più giovani con la proiezione di The Snowman, un’opera di animazione cult con le musiche eseguite dal vivo da Europa InCanto Orchestra, formazione composta da musicisti professionisti under 35. Tratto dal libro di Raymond Briggs e con musica sinfonica di Howard Blake, The Snowman è una commovente storia tra il bambino e il pupazzo di neve da lui costruito nel giardino di casa: per magia il pupazzo si anima e diventa il suo migliore amico, insieme passano ore felici e vivono momenti meravigliosi. Qui le info per i biglietti.

Visite al Vittoriano

Nel periodo delle festività e nei fine settimana di gennaio, iniziative speciali e percorsi guidati. Il nuovo Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE), diretto da Edith Gabrielli, riunisce un patrimonio museale tra i più rappresentativi e visitati d’Italia e propone un fitto programma di aperture straordinarie e di attività per bambini e famiglie che consentiranno di vivere delle esperienze pensate su misura per tutto il periodo delle festività natalizie. Dal 26 al 30 dicembre 2021, in occasione delle aperture serali straordinarie fino alle 22.30, i visitatori in possesso di biglietto di ingresso all’istituto potranno, inoltre, usufruire gratuitamente (fino ad esaurimento posti) di quattro differenti percorsi guidati, alla scoperta, nello splendore dell’illuminazione serale, di aspetti noti e meno noti del Vittoriano e di Palazzo Venezia. E' consigliata la prenotazione a: vi-ve.edu@beniculturali.it

Il concerto di Carmen Consoli

Domenica 26 dicembre alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica fa tappa il tour della cantautrice siciliana Carmen Consoli. Il nuovo album “Volevo fare la rockstar” dà anche il titolo al suo nuovo tour in giro per i teatri. Qui il sito dell'Auditorium.

Mine Vaganti all'Ambra Jovinelli

Dal 26 dicembre al 2 gennaio al Teatro Ambra Jovinelli, dopo il grande successo raccolto nella sua prima tournée, torna Mine vaganti, uno spettacolo di Ferzan Ozpetek che si è misurato per la prima volta con una regia teatrale. Lo spettacolo è l’adattamento dell’omonimo film, vincitore di 2 David Di Donatello. In scena un grande cast, tra cui Francesco Pannofino e Iaia Forte. Qui le info per orari e biglietti.

Nicola Piovani all’Auditorium

Si intitola “La musica è pericolosa” il racconto musicale narrato dal Premio Oscar Nicola Piovani sul palco dell’Auditorium Parco della Musica. Uno spettacolo musicale a cui prenderanno parte le musiche di artisti che Piovani ha affiancato nella sua carriera, come Fabrizio De Andrè, Federico Fellini e Nanni Moretti. Qui il sito dell'Auditorium.

Viaggio tra storia e golosità a San Martino al Cimino

Le splendide sale di Palazzo Doria Pamphilj sono pronte ad accogliere i visitatori durante le festività natalizie. Il 26 dicembre alle 17.00 l'appuntamento sarà goloso, con un viaggio alla scoperta dei dolci della tradizione: panettone, pandoro e torrone non avranno più segreti grazie all’incontro con degustazione a cura della poliedrica Sandra Ianni, storica della gastronomia, sociologa, scrittrice e sommelier.





