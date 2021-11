Cosa fare a Roma con i bambini nel weekend 20 e 21 novembre 2021

Tante le opportunità per i più piccoli a Roma. Tra spettacoli, mercatini e laboratori nel week-end di sabato 20 e domenica 21 novembre 2021, sono molte le possibilità per trascorrere del tempo libero di qualità con i propri figli o nipoti.

Ecco cosa fare a Roma con i bambini sabato 20 e domenica 21 novembre 2021

Laboratori gratuiti all'Orto Botanico

Sabato 20 novembre in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’Associazione di Promozione Sociale Strade Diffuse in collaborazione con Yam l’Orto Botanico di Roma, offrirà una giornata di laboratori artistici e creativi del tutto gratuiti presso il Centro Visite dell’Orto Botanico di Roma. Per festeggiare insieme questa importante ricorrenza dedicata ai bambini, tutti i piccoli artisti e creativi partecipanti ai laboratori riceveranno dei bellissimi omaggi.

E' già tempo di mercatini di Natale

L'atmosfera del Natale del Nord Europa arriva anche a Roma la XIX Edizione de “Il Villaggio di Natale” del Solara.

Un progetto unico che dal 2002 ricrea a Casal Palocco, la magia del periodo festivo tra luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. L’allestimento, all’interno di una struttura totalmente dedicata al settore natalizio, è suddiviso in aree tematiche studiate per le esigenze di grandi e piccini. L'ingresso è gratuito.

Parco delle Favole ad Ariccia

Torna il “Parco delle Favole Incantate”, una vera e propria tradizione delle feste natalizie dei Castelli Romani, si accende sabato 20 novembre fino a domenica 9 gennaio 2021, con luminarie e atmosfere fiabesche all'interno della meravigliosa e storica location del Parco Chigi di Ariccia. Giochi, attrazioni, iniziative per grandi e piccoli, le mascotte e i personaggi delle favole e della Walt Disney e per l'inaugurazione ci sarà anche il fantastico mondo dei burattini ad prezzo ridotto per il biglietto di ingresso e senza alcuni tipo di prenotazione.

Sulla Luna in bicicletta al Teatro Verde

Lo spettacolo è ambientato nel 1865, quando un gruppo di scienziati tenta l’impossibile: il viaggio sulla luna, già abitato da mostri stralunati, eroi dell’antichità, cavalli alati, baroni immaginari che vivono da secoli indisturbati. Dalla luna in bicicletta è un omaggio a tutti quei visionari che hanno sognato l’impossibile e agli scienziati che lo hanno realizzato. Attori, pupazzi, musica, fantasia, divertimento, risate, avventura, questi gli ingredienti di una storia incredibile per bambini dai 4 ai 10 anni.

Dinosauri a Teatro

I dinosauri protagonisti dello show sono incredibili repliche animatronic che si esibiscono in un spettacolo che stupisce e diverte i piccoli spettatori che vengono coinvolti insieme alla famiglia in un gioco interattivo. Una storia esilarante ambientata in un museo dove i giganti del passato prendono vita, grazie uno scienziato un po’ pazzo, a un paleontologo tedesco e a tanti simpaticissimi cuccioli di dinosauro, che animano la storia con una serie di gag comiche. Lo spettacolo è di scena al Teatro Italia.

