Coronavirus, un autista Atac in quarantena: verifiche nella rimessa dei bus di Grottarossa

Unè finito inUno dei piloti del servizio di trasporti pubblico romano è stato messo in isolamento perché potrebbe essere positivo als, e la notizia, che ha iniziato a circolare tramite le chat dei colleghi, ha messo in allerta buona parte del personale.«C’è un caso positivo alla rimessa degli autobus Grottarossa, con la moglie intubata a Rieti. Lui è asintomatico, mentre il figlio è negativo. L’azienda ha dato disposizione a chiunque rientri dal turno di non sostare in rimessa», questo il messaggio che starebbe circolando, secondo quanto riportato da La Repubblica. La dirigenza ha così avvertito la Asl che ha disposto che i dipendenti non dovranno sostare più nei locali di Grottarossa e che una volta arrivati alla rimessa dovranno limitarsi a consegnare la tabella e il foglio di via.Tra gli autisti però si è diffusa la paura e tra i dipendenti c'è anche chi chiede di sospendere il servizio. Atac ha però rassicurato gli autisti: «Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la salute dei nostri autisti da 14 giorni abbiamo inibito l’ingresso dei passeggeri dalla porta anteriore e installato le catenelle per dividere l’area della cabina di guida dal resto del mezzo».