Decreto coronavirus, oggi il cdm: governo al lavoro per il testo definitivo. Attesa per le misure

lcuni ministri, dal titolare del Sud Peppe Provenzano al ministro per gli Affari Ue Enzo Amendola, sono arrivati a Palazzo Chigi e il governo in queste ultimissime ore sta limando il testo del decreto definitivo tenendo conto - come è stato fatto già nel corso della giornata di ieri - di tutte le proposte arrivate non solo dai vari dicasteri ma anche dalle opposizioni.

La manovra 'cura Italia' prende forma in un maxidecreto che attende l'approvazione nel Consiglio dei ministri di oggi, previsto per le 10 ma non ancora iniziato: aIl Consiglio dei ministri, in ogni caso, non vedrà tutti i ministri fisicamente presenti attorno al tavolo di Palazzo Chigi: per ragioni di sicurezza qualcuno di loro si collegherà in videoconferenza con la riunione. Dopo la fine del cdm, il premier Giuseppe Conte dovrebbe tenere una conferenza stampa per illustrare le misure, peraltro già ampiamente anticipate dagli organi di stampa.«Nessuno sarà lasciato solo», ha assicurato ieri il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Il premier Giuseppe Conte mette in cima alle priorità «far lavorare in sicurezza medici, infermieri e tutto il personale sanitario»: «Siamo strenuamente impegnati» per questo ed è «l'unica cosa che conta». «Non è il momento», osserva il presidente del Consiglio, di polemiche come quella della Regione Lombardia contro la Protezione civile. Durissimo il ministro Francesco Boccia: «Serve senso dello Stato» e invece, denuncia, «ci sono avvoltoi che intendono spargere altri virus in un momento così delicato».Il decreto che il governo si appresta a varare «è solo una prima tappa», spiega Gualtieri, perché dopo «servirà una fortissima spinta», anche da parte dell'Europa, per la ripartenza del Paese. Il ministro aveva ipotizzato un primo decreto da 12 miliardi ma sceglie di portare in Cdm un maxi-dl da 25 miliardi, l'intera cifra autorizzata dal Parlamento. Se l'emergenza si protrarrà - spiega - le misure assunte per il mese di marzo potranno essere rinnovate per aprile. Il ministro fa appello alla responsabilità di tutti: le scadenze fiscali sono tutte rinviate ma «chi ha la possibilità paghi», per destinare risorse al sistema sanitario.