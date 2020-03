Coronavirus, a Roma parchi e ville chiusi: ecco l'ordinanza della Raggi

Beppe Sala, infatti, davanti all’affluenza di cittadini che continua in parco Sempione e altri spazi verdi, ha disposto la chiusura di tutti i parchi recintati a partire da sabato 14 marzo.



A Torino, invece, non potendo chiudere i principali parchi cittadini perché non protetti da cancellate, durante il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica è stata decisa l’installazione di cartelli che segnalano il divieto di fare attività di gruppo.



A Bologna, il sindaco Virginio Merola ha chiuso ben 32 parchi cittadini: «Un giro di vite obbligato: troppa gente non rispettava i divieti»

La sindaca Raggi ha emesso un'ordinanza che dispone la chiusura di ville e parchi nella Capitale.L’obiettivo è quello di prevenire e gestire l’emergenza Coronavirus, per prevenire così il propagarsi del contagio evitando la concentrazione delle persone.Villa Lazzaroni, Villa Sciarra, il parco dell'Esquilino. Villa Borghese sarà invece presidiata dai vigili urbani perché non è recintata.