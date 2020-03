Coronavirus a Roma, bollettino Spallanzani. «211 pazienti positivi, 19 con supporto respiratorio»

«I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 211. Di questi, 19 pazienti necessitano di supporto respiratorio», si apprende dunque dal bollettino della Direzione sanitaria dell'Istituto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 12:51

, il bollettino medico di oggi dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani. Ricoverati 211 pazienti positivi, 19 in supporto respiratorio. I pazienti dimessi e negativi sono 324.In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 324. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono a questa mattina 51.Da oggi sono attivi i due Spoke a bassa intensità assistenziale (uno nella zona nord ed un altro nella zona sud di Roma) dove vengono accolti pazienti ancora non negativizzati ma asintomatici o poco sintomatici. Infine, come da cronoprogramma, sono attive da oggi altre sei postazioni di terapia intensiva allo Spallanzani e cinque a Casal Palocco.