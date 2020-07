Coronavirus a Roma, allo Spallanzani 71 ricoverati di cui 58 positivi. «3 pazienti in terapia intensiva»

il bollettino medico di oggi dello Spallanzani afferma che nell'istituto sono ricoverati «71 pazienti: di questi, 58 sono positivi al tampone per la ricerca del Sar-Cov-2, 13 sottoposti ad indagini». «Sono 3 i pazienti in terapia intensiva - aggiungono i medici - I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 524», si legge nella nota, la numero 169 dall'inizio dell'emergenza.