Coronavirus, nel Lazio solo 3 nuovi positivi. L'assessore: «Focolai a Roma sono sotto controllo»

«Sono stati eseguiti 108mila test sierologici con una prevalenza del 2,4% di IgG, una circolazione intorno al 3% che era il dato che ci aspettavamo. Sono 160 i tamponi positivi, tutti asintomatici», ha detto l'assessore Alessio D'Amato durante una conferenza stampa all'Inmi Spallanzani di Roma, illustrando i risultati dell'indagine regionale di sieroprevalenza. «I focolai a Roma sono sotto controllo», ha aggiunto l'assessore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 16:05

, i dati delaggiornati a oggi 15 giugno, come comunicato dall'assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata.di cui 1 a Roma e 2 nella provincia della Capitale (questi ultimi legati al cluster del San Raffaele). Nessun caso nelle province di– 1 nuovo caso positivo. 2 decessi. 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Tutti i tamponi effettuati al Santa Maria della Pietà per il centro Rai Saxa Rubra ieri sono negativi;– Non si registrano nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi;– Non si registrano nuovi casi positivi;2 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana;– Non si registrano nuovi casi positivi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 58 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;– 29 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. 1 paziente guarito. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;– 13 pazienti ricoverati. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;- 55 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 9 in terapia intensiva;- Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;- Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;- i pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro restano 5, tutti in buone condizioni generali. Ad oggi, oltre 200 pediatri del territorio ed ospedalieri hanno usufruito del servizio di teleconsulto pediatrico.