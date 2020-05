Coronavirus, a Roma 28 nuovi casi sui 53 del Lazio, trend contagi sotto 1%

Coronavirus Roma: torna sotto l'1% il trend dei contagi nel Lazio. Dopo un sabato in cui si è registrata un numero di contagi in aumento, soprattutto a Roma città, la situazione torna con numeri assolutamente sotto controllo. Cinquantatre casi totali in tutta la regione, 28 quelli di Roma città, 19 quelli della provincia capitolina. Sei quelli delle altre province.



Da segnalare zero nuovi casi a Viterbo e Rieti, nonché nell'asl Roma 4 che, dopo le emergenze delle Rsa di Civitavecchia e la zona rossa di Campagnano, da giorni sembra essere tornata totalmente sotto controllo, trasformandosi anzi in una sorta di isola felice tra le Asl di Roma e provincia. Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 16:10

