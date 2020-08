Coronavirus, il direttore dello Spallanzani: «Non siamo nella seconda ondata, né ci sarà un nuovo lockdown»

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Agosto 2020, 13:42

«No. Non siamo nellané essa verrà se saremo in grado, come sono certo, di affrontare, di petto, anche questo particolare momento», sono queste le parole dia, direttore sanitario dello Spallanzani che parla di un momeno delicato ma rassicura parlando anche di una situazione, per ora, perfettamente gestibile in merito al«Quello che oggi va fatto», spiega Vaia in un lungo post su Facebook, «è quello che abbiamo fatto ieri con successo: non abbiamo bisogno di nuovi lockdown, ma di riprenderne lo spirito. Tutti, giovani e meno giovani, operatori sanitari e media, cittadini e politici, dobbiamo porci in uno spirito di solidarietà nazionale che metta al centro un solo obiettivo: farci uscire dalla emergenza».Il medico spiega che sicuramente questo Ferragosto verrà ricordato, proprio perché in questi giorni i focolai di covid stanno crescendo, stanno mutando nella loro origine e i timori di una nuova chiusura sono concreti per molti. Vaia però sembra ottimista e poi conclude: «È una battaglia seria, dura , difficile, ma che certamente vinceremo».