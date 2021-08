Roma, blitz antidroga nella Capitale: sei persone in arresto

Controlli antidroga a Roma: arrestate sei persone. Conque italiani e un uomo di origini senegalesi sono finiti in manette a seguito delle operazione di monitoraggio della polizia in tutto il territorio della Capitale, a contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini del commissariato Romanina hanno arrestato un cittadino italiano di 23 anni, per detenzione illegale ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo spacciava nei quartieri Romanina e Tor Vergata. Da accertamenti effettuati, i poliziotti sono riusciti a risalire alla sua abitazione dove sono stati rinvenuti 45 grammi di cocaina.

Nel giro di poche ore, gli agenti della sezione volanti hanno arrestato 2 persone, mentre in via dell'Archeologia, durante un controllo d'iniziativa , i poliziotti hanno arrestato un ragazzo italiano di 17 anni, perche' trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e, più altre 23 dosi all'interno della sua abitazione. In zona Fidene-Serpentara, gli agenti hanno arrestato un giovane italiano di 24 anni, in quanto trovato in possesso di 5 grammi di hashish, sottoposto a perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti altri 115 grammi della stessa sostanza.

Gli uomini del commissariato Viminale, invece, hanno arrestato un cittadino senegalese di 35 anni, trovato in possesso di 30 grammi di cocaina. Infine denunciato in Stato di libertà un minore italiano di 17 anni, dagli uomini del commissariato Casilino diretto da Michele Peloso, trovato in possesso di 320 euro in contanti e 4,5 grammi di cocaina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Agosto 2021, 12:44

