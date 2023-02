Controlli anticrimine a Termini e Esquilino: tredici arresti e 1374 identificati

di Emilio Orlando

Stazioni ferroviarie sorvegliate speciali, con il piano di sicurezza disposto dal Ministro degli Interni Matteo Piantedosi e condiviso dalla Prefetture dove sono presenti gli scali ferroviari a maggior rischio criminalità. Controlli interforze ad alto impatto in zona Termini ed Esquilino da parte di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale Roma Capitale.

Le persone identificate sono state 1374, 1 denunciata per violazioni amministrative, controllati 215 veicoli e 24 esercizi pubblici. Due le persone arrestate poiché indiziate di rapina ai danni di un turista statunitense di 21 anni; è stato eseguito un fermo di polizia giudiziaria di un egiziano per una rapina nella metro. Altre 11 persone sono state arrestate, tra cui una donna ricercata poiché risultata destinataria di un'ordinanza di custodia in carcere con una pena di 17 anni per numerosi furti.

Rapina in gioielleria in via Cola di Rienzo: due banditi armati messi in fuga dalla cassiera

Avvocatessa arrestata per corruzione: una talpa in Procura le procurava atti d'indagine

I servizi ad alto impatto, svolti sia con personale in uniforme che con agenti in borghese, con un’unità cinofile e personale specializzato in attività amministrative, mirano ad innalzare la percezione di sicurezza del principale scalo ferroviario della Capitale e a fronteggiare situazioni di degrado urbano. Durante lo svolgimento delle attività, particolare attenzione è stata rivolta alla verifica della presenza di eventuali irregolari, al contrasto del fenomeno dell’abusivismo, alla prevenzione e repressione dei fenomeni legati allo spaccio di droga e dei reati predatori. Sono stati effettuati inoltre capillari controlli amministrativi nei confronti dei numerosi esercizi commerciali presenti in zona, e verificata la presenza di cittadini stranieri non in regola sul territorio nazionale. I servizi sono stati concentrati tra le due principali arterie di collegamento di via Giolitti e via Marsala e piazza Vittorio Emanuele II, in particolare all’interno dei giardini Nicola Calipari.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Febbraio 2023, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA