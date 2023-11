Concato e il duo Irama & Rkomi live. Al Sistina in arrivo il musical Matilda

di Donatella Aragozzini

Ancora un weekend denso di appuntamenti, in tutta Roma. Per la musica, sono in programma già domani concerti da non perdere, come quello di Fabio Concato all'Auditorium Parco della Musica e della folk metal band italiana Folkstone all'Orion, mentre sabato andrà in scena il live del duo Irama & Rkomi (nella foto) al Palazzo dello Sport.

Per il teatro, al Palladium è in scena domani “Lettura clandestina. La solitudine del satiro”, spettacolo che restituisce alcuni tra gli innumerevoli articoli che il grande Ennio Flaiano scrisse per giornali e riviste, selezionati e letti da Fabrizio Bentivoglio con il contrappunto del contrabbasso di Ferruccio Spinetti, mentre domenica si celebra il centenario della nascita di Maria Callas con la prima assoluta di “Kalós-Callas: collage”, opera che alterna recitativi e arie liriche. Al Teatro Lo Spazio è invece in cartellone fino a domenica “Il minestrone”, storia di un ristorante sull'orlo del fallimento, mentre al Tor Bella Monaca da venerdì a domenica si ride e si sorride con “Miseria bella”, un testo di Peppino De Filippo che richiama la commedia dell’arte, con lazzi, gag e giochi comici tirati all’inverosimile, ma mai volgari.

Grande attesa per il debutto, il 7 dicembre al Sistina, di “Matilda”, il musical delle feste per tutta la famiglia firmato da Massimo Romeo Piparo, basato sull'omonimo romanzo di Roald Dahl e divenuto esilarante film grazie a Danny De Vito, con Luca Ward nei panni della Signorina Trinciabue e la popolare coppia The Pozzolis Family in quelli dei genitori della piccola protagonista.

Infine, da domani fino al 10 dicembre l’Accademia di Ungheria di via Giulia, l’Acquario Romano e Cieloterra si illuminano con l'VII edizione del festival Fotonica, con spettacolari videomapping, installazioni interattive dal forte impatto visivo e sensoriale, performance di vario tipo e tanto altro.

