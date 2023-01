Colpita da pugno mentre cammina in strada: la donna rientrava a casa dal supermercato. È paura “knock out game”

A Roma, una donna è stata colpita da un pugno in faccia mentre percorreva il tratto di strada dal supermercato a casa. Aveva appena fatto la spesa. Camminava sul marciapiede in viale Spartaco, all'Appio Claudio, quando improvvisamente e senza alcun apparente motivo un ragazzo l'ha colpita in pieno volto con un pugno così forte da farla cadere. Per fortuna la caduta non ha avuto conseguenze, ma la malcapitata è stata centrata in un occhio che ne è uscito tumefatto. L'aggressore si è allontanato come se nulla fosse, mentre i passanti si sono precipitati a soccorrere la vittima.

Per gli investigatori non ci sono particolari moventi

Secondo gli agenti che indagano sul caso non ci sono moventi particolari. Per questo il timore che è che si possa trattare di quello che negli Stati Uniti è stato ribattezzato “knock-out game” ovvero il “gioco” del colpo da k.o. da sferrare a passanti ignari e per nulla in guardia. L'ultimo fatto risale a pochi giorni fa: a Genova è stato colpito un autista senza alcun apparente motivo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 13:36

