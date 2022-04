Roma, famiglia di cinghiali attraversa la strada sulle strisce pedonali e va al centro commerciale VIDEO

Ormai a Roma non fanno quasi più notizia, ma vedere una intera famiglia di cinghiali che attraversa la strada sulle strisce pedonali nel cuore della Capitale per dirigersi verso il centro commerciale Aura fa davvero sorridere. Tanto che alcuni passanti hanno immortalato la scena con gli smartphone. «Ma quanti sono?» si chiede qualcuno nel video. «Vanno proprio al centro commerciale...» il commento divertito. Chissà se davvero papà, mamma cinghiali e i cuccioli fossero diretti verso l'area commerciale in cerca di cibo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Aprile 2022, 23:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA