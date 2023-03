Pier Andrea Chevallard eletto presidente di Confcommercio Roma, i complimenti di Monica Lucarelli: «Competenza e professionalità»

di redazione web

Pier Andrea Chevallard è stato eletto per acclamazione come presidente di Confcommercio Roma. «Chiudiamo una lunga fase commissariale, necessaria per rimettere l'Associazione in linea e preparata per le sfide che lo sviluppo della Capitale ci chiamerà ad affrontare - ha detto in una nota il neo presidente - Confcommercio Roma, anche grazie ai presidenti delle Federazioni, imprenditori di primario livello che mi affiancheranno nel rilancio dell'Associazione, è quindi pronta, dialogando con l'Amministrazione, a contribuire alla crescita della nostra città, che deve essere al passo con le altre grandi Capitali Europee».

«Voglio complimentarmi con Andrea Chevallard per l’elezione a presidente della Confcommercio di Roma. La sua competenza e professionalità sono necessarie per assicurare un confronto costante e il miglior risultato legato a un settore strategico come quello delle Attività produttive. Credo che il dialogo con le associazioni sia fondamentale e con Chevallard si potrà proseguire una strada già tracciata sin da quando era commissario di Confcommercio». Lo dichiara in una nota l’assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli.

