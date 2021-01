Castel Romano, all'outlet buona affluenza con i saldi invernali

Il via dei saldi invernali ha richiamato molti visitatori a Castel Romano Designer Outlet, nonostante il giorno feriale. L’affluenza è cresciuta lungo tutto il corso della giornata ed il pubblico si è distribuito nelle varie fasce orarie senza creare assembramenti. Si è registrata qualche coda ordinata nei grandi brand di sport e tempo libero e la giornata di sole ha portato i clienti a sfruttare i tavolini all’aperto dei punti ristoro.





Negli oltre 150 brand del Centro McArthurGlen della Capitale, riduzioni fino al 50% sul prezzo outlet.





“Una prima volta di martedì per l’apertura dei saldi i cui risultati sono ben superiori alle nostre aspettative - dichiara Enrico Biancato , Centre Manager di Castel Romano Outlet - registriamo un +34% rispetto al primo martedì di saldi dello scorso anno . Un dato che va interpretato, perché in numeri assoluti non può essere comparato al sabato, tradizionale giorno di partenza dei saldi invernali.





Si è registrata una ottima affluenza, sempre supervisionata dal personale, presso i negozi di articoli sportivi, di capi spalla e di accessori donna. Tra i visitatori abbiamo notato un grande incremento di famiglie e soprattutto di giovani. Veniamo premiati dalla fedeltà dei nostri clienti, specialmente di Roma e provincia grazie anche all'apertura anticipata alle 9.15 e alla navetta dalla Stazione Termini, che ha ripreso il servizio a dicembre, ed è tornata in piena attività, nel rispetto delle regole di sicurezza. Siamo particolarmente orgogliosi dalla capacità di reazione dei nostri brand partner, che nonostante l’anno difficile continuano a investire e a credere nel nostro Centro e nella qualità McArthurGlen."

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 17:46

