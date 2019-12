Venerdì 27 Dicembre 2019, 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rispunta la scrittadelin via Napoleone III, nel quartiere Esquilino. L'iniziativa nasce per "celebrare" i sedici anni di occupazione da parte del movimento che ne ha fatto la propria sede dal 2003. «Sedici anni e non sentirli. Alla faccia dei censori di ogni risma. Avanti CasaPound. Alla vittoria!», scrivono sulla pagina. Il 6 agosto scorso la scritta fu rimossa dalla facciata della storica sede del movimento di estrema destra dagli stessi attivisti in vista dell'operazione di rimozione prevista per il giorno successivo per lo scadere del tempo concesso dal Campidoglio.Lo scorso 12 dicembre la pagina fu riattivata per decisione del tribunale civile di Roma che accolse il ricorso di Casapound ordinando al social network la riattivazione immediata degli account del movimento chiusi il 9 settembre.