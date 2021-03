Rissa a Casal Palocco tra alcune ragazze: calci, pugni, capelli tirati; il tutto davanti ad un impressionante numero di ragazzi e ragazze che non sono intervenuti per fermare quanto accadeva. È successo tutto intorno alle 18,30, nell'area commerciale de Le Terrazze, dove erano presenti tantissimi giovani - tra i 200 e i 300 - per lo shopping del fine settimana. Dopo uno scambio di insulti le donne coinvolte sono arrivate alle mani: sono voltai calci, pugni, spinte, capelli tirati. Dalle parole ai fatti, è stato un attimo, con un nugolo di coetanei intenti più a riprendere con il proprio cellullare quanto avveniva che ad intervenire per separe le contendenti. Alla fine la rissa è stata sedata e gli amici delle ragazze le hanno separate di forza, portandole nella zona del parcheggio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Marzo 2021, 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA