Carlo Verdone ospite a “Libri come” presenta “La carezza della memoria”

Carlo Verdone ospite a “Libri come” venerdì’ 11 marzo alle 19:30 presso l’Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli, dove assieme a Malcom Pagani presenta la sua nuova opera letteraria, “La carezza della memoria”.

Leggi anche > Steven Bradbury, da zimbello della Gialappa's a eroe

il nuovo libro di Carlo Verdone

Carlo Verdone presenta “La carezza della memoria”

La famiglia, gli affetti, le passioni, gli amici, la gente strana che s’incontra per caso: un grande autore e regista condivide momenti del suo mondo e della sua memoria affidandoli alla parola scritta. Un memoriale cordiale e affettuoso, arguto e melanconico. Fotografie. Nascoste dentro cassetti, infilate nelle pagine di vecchi libri, ammucchiate alla rinfusa in uno scatolone. La memoria è una scatola. Aprirla, guardare, ricordare, raccontare sono atti naturalmente concatenati in questa raccolta di storie e racconti di Carlo Verdone.

L’attore e regista aveva già lavorato sulla memoria ne La casa sopra i portici, pubblicato da Bompiani nel 2012, ritornando nelle stanze della casa di famiglia e ascoltando le vicende evocate da quel luogo. Nel suo nuovo libro è il disordine delle immagini in cui si imbatte, immagini dal passato, ad accendere la narrazione. Ogni racconto è un momento di vita vissuta rivisitato dopo tanto tempo: dal legame col padre ai momenti preziosi condivisi con i figli, dai primi viaggi alla scoperta del mondo alle trasferte di lavoro, dalle amicizie romane a un delicato amore di gioventù. Ovunque, sempre, il gusto per l’osservazione della commedia umana, l’attenzione agli altri – come sono, come parlano, come si muovono – che nutre la creazione dei personaggi cinematografici, e uno sguardo acuto, partecipe, a tratti impietoso a tratti melanconico su Roma, sulla sua gente, sul mondo. Leggendo queste pagine si ride, si sorride, ci si commuove, si riflette; si torna indietro nel tempo, si viaggia su treni lentissimi con compagni di viaggio sorprendenti, si incontrano celebrità e persone comuni, ugualmente illuminate dallo sguardo di un artista e di un uomo da sempre attento, per indole, vocazione e professione, all’altro da sé.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA