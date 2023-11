Cane cade su donna incinta in via Frattina, la padrona del rottweiler: «Nessuno ha salvato il mio Cody, era come un figlio»

Emilia Pawlak, la proprietaria del rottweiler Cody precipitato addosso a una ragazza incinta in via Frattina a Roma, si sfoga. Le sue parole, riportate dall'attivista animalista Enrico Rizzi, sono una denuncia a chi non avrebbe aiutato il cane in fin di vita dopo la caduta, lasciandolo morire.

Rottweiler precipita su una donna incinta, la padrona del cane: «Non mi hanno fatto avvicinare, Cody si poteva salvare»

«Nessuno ha salvato il mio cane, era il mio bambino. Era il più goffo del mondo. Si mette in discussione la mia gestione, come tenevo il cane. Cody era tenuto benissimo, come tutti i miei animali. Perché l'ha fatto? Come? Non lo so. Ero nella doccia. Quando sono stata chiamato sono corsa. Cody era pauroso come tutti i cuccioli. Forse si è spaventato della tenda. Era un bambino, capiva tutto. Non riesco a togliermi questa cosa dalla testa, noi a casa siamo disperati. Ci ha distrutti. Non mollo, aiutami ad avere giustizia. Ho foto e filmati di quello che è accaduto. Ho un nuovo cucciolo e ora c'è chi dice di togliermelo».

