Rottweiler precipita su una donna incinta, la padrona del cane: «Non mi hanno fatto avvicinare, Cody si poteva salvare»

I testimoni dell'incidente avvenuto venerdì in via Frattina, a Roma, sono ancora senza parole. Un cane di 40 chili è precipitato dal terzo piano, finendo su una passante. Ludovica, la 28enne incinta che è stata colpita, si trova in ospedale. Le sue condizioni sono stazionarie. Adesso, l'obiettivo è fare luce su quello che è successo. La padrona del rottweiler Cody, ha fatto visita alla giovane in ospedale e non si spiega ancora come sia potuto succedere. «Ero in bagno, Cody stava sempre vicino a me. Ho sentito le urla arrivare dalla strada e la mia vicina di casa che mi chiamava e urlava il nome del cane. Ho sentito anche il tonfo», ha detto Emilia Pawlak a Repubblica.

Il cane è morto poco dopo la caduta. Secondo Emilia, si poteva salvare, ma i carabinieri non le hanno permesso di avvicinarsi perché stavano effettuando i rilievi. «Io e il mio compagno non abbiamo potuto fare nulla.

Cosa è successo?

«Forse la sua attenzione è stata attirata da qualcosa o qualcuno in strada. Lui andava sugli scogli e sceglieva quello meno appuntito. Ho avuto tanti cani, era il più intelligente di tutti», ha detto.

«Ho sentito un boato, come fosse un colpo di pistola - racconta uno dei commercianti della zona -, poi mi sono accorto invece del cucciolo che era volato giù dalla finestra». Secondo quanto accertato, sembra che il rottweiler si fosse avvicinato al davanzale nel tentativo di inseguire un gatto quando ha perso l'equilibrio ed è finito in strada colpendo la coppia che stava passeggiando.

