Camion si ribalta sulla scogliera e il conducente rimane incastrato nella cabina: estratto dai vigili del fuoco

Ostia, sulla scogliera si è ribaltato un camion e il conducente è rimasto incastrato nella cabina del mezzo pesante. Dalle 7 di questa mattina, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia sono quindi intervenuti presso Piazzale Magellano per occuparsi di quello che sembra essere stato un incidente.

L'intervento dei vigili del fuoco

L'autista, rimasto incastrato all'interno della cabina è stato estratto dalle lamiere in discrete condizioni dai Vigili del Fuoco ed è stato poi affidato agli operatori per le cure. Intervento tutt'ora in corso per la messa in sicurezza del mezzo pesante e dell'area, oltre che per il potenziale rischio inquinamento. Sul posto sono intervenuti anche Polizia di Stato e 118.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 10:13

