Roma choc, bus in fiamme lungo via Salaria: a fuoco anche le auto parcheggiate

Un altro bus in fiamme a Roma. È successo questa mattina lungo la via Salaria, in località Settebagni, dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti del Gruppo III Nomentano della polizia locale. Il mezzo della linea 039 di RomaTpl, è andato a fuoco intorno alle 11.15 e la circolazione degli autobus è stata sospesa con grandi disagi per i residenti. Al momento fortunatamente non si registrano feriti, mentre le forze dell'ordine hanno provveduto a mettere l'area in sicurezza. Proseguono intanto gli accertamenti per risalire ai motivi chce hanno dato origine alle fiamme.





Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 13:34

