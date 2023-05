Bus in fiamme a Torvaianica: a bordo 80 studenti. Autista mette tutti in fuga L'autobus Tpl della linea 02 ha preso fuoco per un guasto al motore







di Redazione web Paura stamani sul litorale di Roma. Un autobus delle autolinee Troiani è andato in fiamme questa mattina poco dopo le 7 a Torvaianica. L'autista appena si è accorto del corto circuito ha messo in salvo gli 80 studenti che erano a bordo. Malore improvviso, Enrico si accascia e muore a 21 anni. Aperta un'inchiesta: «Forse si poteva salvare» Nessuno studente è rimasto ferito Nessuna persona è rimasta ferita mentre il mezzo è stato distrutto dalle fiamme.Tanta la paura tra gli studenti che viaggiavano sul bus che è andato in fiamme. Sul posto i Vigili del Fuoco, la polizia locale e i carabinieri. L'autista ha tentato di spegnere le fiamme Il bus linea 02 Tpl trasportava i ragazzi degli istituti superiori di Pomezia: l'autista lo ha fermato immediatamente, facendo scendere e allontanare i ragazzi, poi ha tentato invano di spegnere il fuoco con un estintore, ma le fiamme avevano già avvolto il pullman. Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA