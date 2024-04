Un uomo, apparentemente di origini sudamericane, bloccato da due signori mentre cerca di divincolarsi. Il pittoresco placcaggio è andato in scena a Roma, nella stazione Spagna della metro A. L'uomo, che in mano ha uno zaino e viene tenuto per i polsi, è un presunto borseggiatore, individuato da due turisti che hanno deciso quindi di tenerlo fermo in attesa dell'arrivo della polizia.

Video: Ag. Toiati

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA