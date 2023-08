Dl omnibus. Bordoni (Lega): «Grazie a Salvini si accelera sui cantieri a Roma»

"La norma sulla metropolitana di Roma, tra i provvedimenti portati ieri in consiglio dei ministri, con cui il Mit estende i poteri del Commissario straordinario alla realizzazione di tutti gli interventi su linee metropolitane connessi al Giubileo 2025, permetterà di ridurre i tempi per effettuare i lavori di cui la nostra città ha bisogno. Tutto questo è frutto del buon lavoro del ministro Matteo Salvini che ha fortemente voluto questa misura, segno di una rinnovata attenzione nei confronti delle richieste degli amministratori locali e dimostrazione di come il suo ministero lavori gomito a gomito con tutte le città d'Italia a partire dalla Capitale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 21:16

