Bomba d'acqua a Roma, forte temporale in centro. Domani allerta gialla in nove regioni

di Redazione web

​Bomba d'acqua a Roma, forte temporale in centro. Come da previsione è arrivato il diluvio atteso in serata sulla Capitale.

Bomba d'acqua a Roma, le previsioni

Un sistema perturbato di origine atlantica raggiungendo, nel corso delle prossime ore il Mar Mediterraneo centrale, porterà nuovo impulso perturbato con precipitazioni, anche temporalesche, nelle regioni centro-meridionali specie a ridosso delle aree tirreniche meridionali. Atteso, inoltre, un generale rinforzo della ventilazione, dai quadranti settentrionali sulle regioni alpine e da quelli occidentali sul gran parte del centro-sud.

Domani allerta gialla in nove regioni

Il Dipartimento della Protezione Civile ha quinsi emesso un avviso di allerta gialla per la giornata di domani, martedì 28 novembre, per nove regioni: su parte di Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, sull'intero territorio della Campania, su settori di Basilicata, Calabria e Sicilia. Si prevedono dalla sera di oggi, 27 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche, dapprima sulla Campania.

I temporali

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, dalle prime ore di domani, 28 novembre, venti occidentali, da forti a burrasca su Toscana, in particolar modo sui settori costieri, Lazio, specie settori montuosi e costieri, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, specie sui settori settentrionali. Forti mareggiate slungo le coste esposte e rinforzi di vento fino a burrasca forte sui rilievi delle regioni citate.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA