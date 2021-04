Bauli in piazza, a Roma protestano lavoratori dello spettacolo. Renato Zero: «Non abbiamo paura del palco»

Bauli in piazza, a Roma protestano i lavoratori dello spettacolo. A piazza del Popolo, nel primo pomeriggio di oggi, sono stati allestiti ben mille bauli come mobilitazione di un settore fermo praticamente da oltre un anno a causa della pandemia.

Leggi anche >

Bauli in piazza, la protesta a Roma

Oltre mille i partecipanti da tutta Italia. Al momento della convocazione delle ore 14, tutti gli iscritti hanno ricevuto mascherine, gel e t-shirt da indossare durante il flash mob. Durante il check-in, i partecipanti hanno consegnato l'autocertificazione covid, come già richiesto in fase di registrazione online. Gli obiettivi della manifestazione sono riassunti in 4 punti:

1) immediata istituzione di un fondo da erogare in soluzioni mensili a tutte le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo ed eventi, sia discontinui che partite iva, che coprano il periodo gennaio-dicembre 2021, per garantire una soglia minima di continuità di reddito;

2) immediato sostegno economico per le imprese della filiera basato sul fatturato annuo legato a spettacolo ed eventi;

3) immediata calendarizzazione di un tavolo interministeriale che, su parametri prestabiliti, imposti i modelli graduali di ripartenza del settore, per dare una visione prospettica e agibilità imprenditoriale;

4) immediata calendarizzazione di un tavolo interministeriale che affronti la riforma del settore con particolare riferimento alla previdenza e all'assistenza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Bauli in piazza, Renato Zero: «Non abbiamo paura»

«Ciao ragazzi Sono Renato, sono qui con voi per dimostrare che non abbiamo paura di salire su quel palco. La musica ha sempre guarito i cuori di tutti». Così Renato Zero ha salutato tra gli applausi il popolo di lavoratori del mondo dello spettacolo protagonista oggi a Roma, a Piazza del Popolo, con il flash mob organizzato nel rispetto delle regole precauzionali anticovid di Bauli in piazza, dove artisti si sono mescolati a musicisti, organizzatori, tecnici, del settore per far sentire la propria voce al governo. Ai piedi del Pincio un mare di bauli, circa 1000, ognuno con una persona davanti, tutti vestiti di nero e con una maschera sul volto a simboleggiare l'anonimato nel quale li ha lasciati la politica e l'unità con cui manifestano. Tra gli artisti in piazza, Max Gazzè, Fiorella Mannoia, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Emma, Diodato Alessandra Amoroso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Aprile 2021, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA