Roma, banconote nascoste tra le strade della città per la caccia al tesoro: ecco come partecipare e vincere il bottino

Avete mai pensato di andare alla ricerca di banconote da cinquanta, duecento euro nascoste in aiuole o fessure dei gradini tra le vie di Roma? È un nuovo gioco chiamato Cashdrop e consiste nel trovare il bottino in giro per la città. I requisiti fondamentali per giocare sono: avere una buona vista ed una buona memoria. Chi riesce a trovare le banconote può portarsi a casa i soldi. Per farlo, basterà analizzare bene l'immagine circostante ripresa con lo smartphone e tentare di capire la strada o la piazza del quartiere dove si trovano gli euro.





LEGGI ANCHE:--Sapete cosa significa trovare monete in sogno o per strada?

Come funziona Cashdrop

È stato aperto un profilo su Instagram che attualmente è seguito da oltre 27mila follower e da qualche settimana è sbarcato anche su TikTok.

Il gioco si articola in questo modo: l'autore mostra la banconota piegata su se stessa. Poi raggiunge un posto preciso e nasconde i soldi nel punto che ha scelto. Infine, inquadra uno scontrino con data e orario, a seguire la zona in cui si trova e qualche dettaglio per dare ulteriori indizi per la ricerca. Vince chi trova prima la banconota.

Il gioco, naturalmente, ha scatenato i romani, soprattutto quelli più curiosi che hanno subito detto la loro al riguardo. Sono tanti a credere che si tratti di una burla, altri, invece, hanno affermato di aver trovato le banconote senza, però, mostrare le prove. Chissà se il Cashdrop funzionerà? Provare per credere.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Febbraio 2024, 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA