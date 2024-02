Roma, fumo nella stazione metro B di Bologna: fermata chiusa per due ore. «Ipotesi cortocircuito»

Fumo e paura all'interno della stazione della metro B di piazza Bologna a Roma. La fermata è stata chiusa e sgomberata ed è stata riaperta dopo due ore. Non ci sono stati feriti o intossicati. I vigili del fuoco con protezioni sono entrati all'interno e hanno verificato il cortocircuito e, quindi, individuato la causa che ha fatto scattare l'antincendio. Il fumo proveniva da un cavo elettrico, posto nel secondo piano interrato della stazione, che è stato subito isolato. Sul posto anche i carabinieri della stazione Piazza Bologna e della compagnia Parioli.

Atac precisa che il servizio della Metro B è regolare. In forma precauzionale, per consentire le verifiche agli impianti e agli ambienti, la stazione di Bologna è stata momentaneamente chiusa all'ingresso e all'uscita e i treni transitano senza fermare. Lo comunica in una nota Atac.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 20:42

