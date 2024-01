Bambino di 10 anni precipita dal terzo piano di un B&b in centro a Roma: caduto da una finestra lasciata aperta

di Redazione web

Tragedia nel centro di Roma: un bambino di 10 anni è precipitato da una finestra del terzo piano di un bed and breakfast in corso Vittorio Emanuele. Il piccolo, di nazionalità americana, si trovava in vacanza con la sua famiglia nella capitale italiana da alcuni giorni.

Bambino precipitato dal terzo piano

I carabinieri della stazione Roma Farnese stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando hanno udito urla disperate provenire dalla zona. All'incrocio con via Giovanni Giroud hanno trovato il bambino riverso in strada, privo di sensi, con i genitori in lacrime al suo fianco. Il personale medico del 118 è stato immediatamente allertato, e il bambino è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

La finestra aperta

La dinamica precisa dell'incidente avvenuto alle 4.30 del mattino è ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che stanno cercando di fare piena luce su quanto accaduto.

Il bambino, nato nel 2013, è stato immediatamente trasportato al Bambino Gesù in codice rosso, ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata. L'intera città di Roma si stringe nella speranza che il piccolo possa riprendersi e che le indagini possano fornire chiarezza su questo drammatico episodio.

