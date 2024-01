Bambino caduto dalla finestra di un B&b, il padre: «È ferito, ma parla e respira»

«È ferito ma la testa sta bene. Non ha emorragia interna». Queste le parole di Brad, il padre del bambino caduto stanotte, circa verso le ore 4:30, dalla finestra di un B&B in via dei Banchi Nuovi, a Roma. Immediati i soccorsi. Il piccolo è adesso ricoverato all’ospedale Bambin Gesù ed è stato già operato alle braccia.

Secondo quanto riferito dai genitori del bambino, entrambi cittadini americani in vacanza a Roma, il loro figlio di 10 anni condividaeva la camera con il fratello più grande di tre anni. I due avevano aperto la finestra, vicina al letto del bambino, qualche ora prima di andare a dormire, perché sentivano caldo. La madre e il padre del bambino, visibilmente sotto shock, hanno fornito la loro versione dei fatti agli inquirenti, ma al momento non è stata esclusa nessuna ipotesi. Per ricostruire con precisione le circostanze che hanno preceduto la caduta, sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 16:57

