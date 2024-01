Qual è la città con i bagni pubblici più puliti? Roma non raggiunge la sufficienza

Shower to you ha concluso uno studio riguardo ai bagni pubblici più o meno puliti delle città d'Europa. Sono state analizzate 8mila recensioni di servizi igienici ripresi su Google, considerando in particolare i giudizi negativi e l'utilizzo della parola sporco o i suoi sinonimi.

La classifica completa è la seguente: Riga, punteggio totale: 3,44 su 10, Madrid, punteggio totale 4.23 su 10, La Valletta, punteggio totale 4.47 su 10, Stoccolma, punteggio totale 4.67 su 10, Varsavia, punteggio totale 4.97 su 10, Vienna, punteggio totale 5.49 su 10, Lisbona, punteggio totale 5.50 su 10, Praga, punteggio totale 5.60 su 10, Bratislava, punteggio totale 5.71 su 10, Roma, punteggio totale 5.77 su 10. La città eterna raggiunge il 10° posto. Dopo la Capitale troviamo Londra con un punteggio di 5.79 su 10.

Si tratta di un punteggio ben differente rispetto a quello relativo alla classifica delle città più belle del mondo, dove entrambi avevano ottenuto importanti risultati. Il report annuale di Resonance Consultancy ha stabilito che la città più bella del mondo è Londra che ha raggiunto importanti risultati e un grande successo soprattutto per quanto riguarda il livello di istruzione della popolazione che è molto elevato.

Roma, invece, ha ottenuto il primo posto nella classifica italiana, diventando la città più bella del nostro Paese. La Capitale è considerata un museo a cielo aperto, romani e turisti la amano per i suoi tanti monumenti antichi e le viuzze dalle infinite storie da raccontare. Roma è un concentrato di tradizione, cultura e storia che rendono la città ineguagliabile. Infine, anche la cucina romana ha dei piatti gustosi, tra la carbonara, gricia, amatriciana, fritti e tanto altro ancora. Non è un caso che nella classifica mondiale Roma ha raggiunto l'undicesimo posto.

