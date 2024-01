Una colonia di topi banchetta con una pizza rossa a due passi dal Vaticano: «Almeno loro non sprecano il cibo»

di Giulia Argenti

Un gruppo di topi colto a banchettare con una pizza rossa lasciata accanto ai cassonetti. La scena è avvenuta nelle vicinanze di piazza Risorgimento a Roma.

Topi intorno a una pizza: il video

Il video dell’avvistamento è stato condiviso su Instagram da Welcome to Favelas e accompagnato da una didascalia ironica: «La pizza rossa in teglia è uno dei piatti tipici della cucina romana, bassa e scrocchiarella con un bel filo d’olio d’oliva a crudo, fa impazzire grandi e bambini».

I precedenti

Non è la prima volta che immagini di questo tipo vengono riprese a Roma, diventando virali, a novembre sempre Welcome to Favelas aveva documentato il video di una scena identica a quella di piazza Risorgimento, ma nel Rione Monti. «Almeno loro non sprecano il cibo» era stato uno degli 840 commenti sotto al post.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA