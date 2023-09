Roma, colonie di topi in zona Vaticano: «Cavi rosicchiati e auto fuori uso». Residenti nel panico, cosa sta succedendo

di Redazione web

Clienti in fuga dai negozi, residenti barricati in casa, cavi rosicchiati e auto fuori uso. A poche centinaia di metri dal Vaticano nel quartiere di Cavalleggeri colonie di topi invadono via Alcide De Gasperi. E a nulla vale il presidio fisso di Ama, poco distante, grazie alla presenza di una isola ecologica per la raccolta di multimateriali.

Da diversi mesi, a causa dei roditori che scorrazzano liberi sulla strada e banchettano nei cassonetti, tra chi lavora o abita nella zona è montata la preoccupazione.

Topi in viale Marconi, arrivano più trappole e il monitoraggio

Marconi, rivolta contro i topi: «Sono ovunque, in fioriere e cassonetti»

Topi invadono Roma

Alcuni commercianti hanno deciso di abbassare prima la saracinesca, altri hanno paura a portare a passeggio il cane. «Ormai sono costretta a chiudere alle 17 da quando, sabato scorso, una cliente è rimasta bloccata in negozio perchè sul marciapiedi era pieno di topi», spiega Rosella Orazi, titolare di un negozio di abbigliamento al civico 5 della strada. «Qualche settimana fa, poi, uscita dal lavoro la mia auto non partiva.

Le segnalazioni dei residenti

Per scongiurare l'invasione dei roditori, residenti e commercianti si sono mobilitati e già diverse segnalazioni sono arrivate agli uffici centrali di Ama e al Comune di Roma. Nonostante questo però «ci è stato risposto da entrambi che il problema non è di loro competenza», sottolinea Orazi.

Nel frattempo in via De Gasperi i topi continuano a fare capolino tra i sampietrini. Dalle tane vicino agli alberi e dalle buche nel selciato divelto «escono la sera e ce ne sono a dozzine - prosegue una residente del quartiere -. Escono dalle tane che ci sono per terra e nelle aiuole. Io me li trovo di fronte quando esco di casa, o porto a passeggio il cane. E sono talmente tanti che non hanno nemmeno più paura».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA