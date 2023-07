Roma, autista Atac guida l'autobus con gli occhi chiusi. «Passeggeri fuggiti via spaventati»

di Redazione web

Un autista di un bus Atac a Roma guida con gli occhi chiusi e viene filmato dai passeggeri. Il video choc, pubblicato dalla pagina social Welcome to Favelas, sarebbe stato girato su un bus della linea 435, diretto verso piazzale Ionio. Secondo le testimonianze, alcuni passeggeri sarebbero «fuggiti via spaventati», quando si sono accorti delle condizioni dell'autista.

I video choc

Non è chiaro a quando risalga effettivamente il video, che mostra l'autista guidare in condizione evidentemente alterata, mentre il passeggero incredulo lo riprende. L'uomo, ben visibile in viso, sposta l'autobus nel traffico a velocità limitata, pur tenendo gli occhi chiusi. Non sono stati segnalati sinistri e Atac non ha ancora rilasciato comunicazioni in merito all'accaduto. Se confermato, facile immaginare provvedimenti contro l'autista. La pagina Welcome to Favelas ha disattivato i commenti, dopo le decine di indirizzati al protagonista del video.

Martedì 25 Luglio 2023

