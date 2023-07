Bus Atac viaggia con le porte aperte: guasto alle porte o soluzione per arieggiare?

di Redazione web

Un autobus di Atac, nel quartiere Monte Mario a Roma, ripreso mentre viaggia con le porti centrali aperte. «Vi prego di non sedervi in prossimità della porta centrale: è pericoloso, allontanatevi» la richiesta dell’autista del 912, un piccolo bus che serve il quartiere romano. Il racconto viene fatto sulle pagine de Il Messaggero, secondo cui non è chiaro se il mezzo abbia avuto un guasto improvviso che mette a rischio i passeggeri, oppure che giri con le porte aperte per arieggiare il bus sprovvisto di aria condizionata.

Scena ripresa

Un gruppo di ragazzi riprende la scena. «Appena saliti, l’autista ci ha intimati di sederci nei posti in fondo» racconta un membro del gruppo al Messaggero, ma «fortunatamente abbiamo preso l’autobus di mattina – erano circa le sette – quando insomma non vi è molta affluenza per salire sul mezzo… ma dove ci saremmo potuti mettere se i posti a sedere fossero stati già occupati? A quel punto avremmo dovuto aspettare l’autobus successivo perché non si può stare in piedi: è pericoloso», le osservazioni della passeggera di Atac, piuttosto preoccupato dell'accaduto.

Rotta o no?

Sembra che la porta del bus 912 sia rotta, ma c'è qualche dubbio che lo sia realmente. Una ragazza del gruppo, infatti, racconta che d'estate c'è questa pratica di lasciare le porte aperte nel tentativo di far passare l'aria. «L’autobus 912 ha strambi sistemi di arieggiamento!».

