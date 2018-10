Camion in fiamme sul Gra: 10 chilometri di coda

Traffico in tilt sul Gra, dove un autocarro che transportava generi alimentari ha preso fuoco in carreggiata interna tra lo svincolo per l'Aurelia e Montespaccato. Le fiamme, che hanno provocato una colonna di fumo nero, si sono poi propagate interessando anche le barriere antirumore.Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco. Chiuse la corsia di emergenza, la prima e la seconda corsia. L'incidente è avvenuto intorno alle 13,30 e dopo 40 minuti si registravano già 10 km di coda sul tratto di raccordo interessato.LEGGI ANCHE Cinghiale in fuga sul Raccordo: tir distrutto e tanta paura